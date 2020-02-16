Advertisements الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - وادي دجلة 1 × 2 نادي مصر | دور الـ 16 من كأس مصر الأحد 16/فبراير/2020 - 04:33 م Advertisements الفجر الرياضي Advertisements Advertisements أخبار تهمك رسميا.. ليفربول أول المتأهلين لدوري أبطال أوروبا منذ أقل من ساعتين ناصر الخليفي يصفع ريال مدريد في صفقة مبابي منذ حوالي 4 ساعات تحذير مهم.. ظواهر خطيرة تتعرض لها البلاد الفترة المقبلة.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة منذ حوالي 3 ساعات مفاجأة.. إثيوبيا طلبت استبعاد هذا الأمر من مفاوضات سد النهضة منذ حوالي 8 ساعات بسبب الخطيب.. استاد القاهرة يقترب من استضافة الأهلي وصن داونز منذ ساعة و 22 دقيقة 3 نصائح من رينيه فايلر لمهاجم الأهلي ضد الزمالك منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. مانشستر سيتي مهدد بسحب الدوري الإنجليزي لصالح ليفربول منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. أزمة في الأهلي قبل مباراة السوبر ضد الزمالك منذ حوالي 7 ساعات فايلر يصدم رمضان صبحي قبل السوبر المصري منذ ساعتين و 52 دقيقة تقارير: جماهير ليفربول تطالب برحيل محمد صلاح منذ ساعتين و 31 دقيقة مفاجأة رينيه فايلر للزمالك في السوبر المصري منذ أقل من ساعتين عمرو أديب يكشف عن "فاكهة" مقاومة لفيروس كورونا.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين منذ حوالي 18 ساعة ثنائي دفاع برشلونة مهدد بالغياب عن الكلاسيكو منذ ساعتين و 53 دقيقة مرتضى منصور يفتح النار على الأهلي من جديد منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. دعوة مستعجلة لمنع محمد رمضان من إحياء أي حفلات منذ حوالي 5 ساعات دوس سانتوس يوافق على عرض ريال مدريد منذ حوالي 3 ساعات