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ننشر السيرة الذاتية لسليم العزّابي المرشّح لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي

الأحد 16/فبراير/2020 - 04:18 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أعلن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، مساء أمس السبت 15 فيفري 2020، عن تركيبة حكومته، حيث إقترح الفخفاخ تعيين سليم العزابي لتولّي وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وسليم العزابي، من مواليد 1978 متحصل على شهادة تخصّص في المالية من المدرسة العليا للتجارة بباريس، بدأ تجربته في القطاع البنكي، وفي 2011 شارك في تأسيس الحزب الجمهوري وشغل خطة أمين مال، قبل ان يلتحق بنداء تونس سنة 2013.

شغل العزابي خطة المنسق التنفيذي للحملة الانتخابية للباجي قائد السبسي، ومساعدا لرئيس الحملة محسن مرزوق آنذاك.

في 2015 عين العزابي في خطة كاتب عام لرئاسة الجمهورية برتبة مستشار أول مكلف بتنسيق شؤون الديوان الرئاسي لدى رئيس الجمهورية، وفي فيفري 2016 تم تعيينه في خطة مدير ديوان رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي.
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