ننشر السيرة الذاتية لسليم العزّابي المرشّح لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي

أعلن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، مساء أمس السبت 15 فيفري 2020، عن تركيبة حكومته، حيث إقترح الفخفاخ تعيين سليم العزابي لتولّي وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.





وسليم العزابي، من مواليد 1978 متحصل على شهادة تخصّص في المالية من المدرسة العليا للتجارة بباريس، بدأ تجربته في القطاع البنكي، وفي 2011 شارك في تأسيس الحزب الجمهوري وشغل خطة أمين مال، قبل ان يلتحق بنداء تونس سنة 2013.





شغل العزابي خطة المنسق التنفيذي للحملة الانتخابية للباجي قائد السبسي، ومساعدا لرئيس الحملة محسن مرزوق آنذاك.



