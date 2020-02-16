صدور أمر ملكي بترقية 436 عضواً على مختلف المراتب في "النيابة"

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، أمراً ملكياً بترقية 436 عضواً من أعضاء النيابة العامة في مختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة.





وثمن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، صدور الأمر الملكي، مؤكداً أنه يأتي في سياق الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان للنيابة العامة وبما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع حاجاتها ومنها الشأن الوظيفي.





وهنأ أعضاء النيابة العامة بالثقة الملكية الكريمة حاثاً على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وأن يديم عزهما وتوفيقهما ويديم على الوطن أمنه واستقراره.