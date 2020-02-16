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بعد "قصة حب".. "الغسالة" يجمع بين هنا الزاهد وأحمد حاتم

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:12 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشف المؤلف عادل صليب عن بدء تصوير فيلمه الجديد "الغسالة"،وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

فيلم "الغسالة" من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، مدير تصوير جاد بيروتي، إنتاج شركتي نيو سينشري وسينرجي، بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمود حميدة، محمد سلام، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة.

وفي سياق آخر، يشار أن أحمد حاتم سبق وتعاون مع هنا الزاهد في فيلم "قصة حب "الذي عرض في شهر فبراير من العام الماضي، والفيلم شارك في بطولته هنا الزاهد، أحمد حاتم،علا رشدي، حنان سليمان،ياسر الطوبجي، إنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي.
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