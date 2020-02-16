Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزيرة الصحة: اكتشاف علاج لفيروس كورونا خلال 3 أسابيع

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:04 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك تبادل للبيانات الصحية عن الحالات بين الدول ومنظمة الصحة العالمية، بما يساعد المنظمة والعلماء والشركات لإجراء أبحاث أسرع والتعرف على طبيعة الفيروس وتأثيره.

وأوضحت هالة زايد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on-e"، أنه نتج عن ذلك اختراع كواشف مخصوصة لاكتشاف فيروس كورونا بعد انتشاره بـ 4 أسابيع أواخر يناير الماضي، كما أن رئيس منظمة الصحة العالمية أعلن عن اكتشاف علاج لفيروس كورونا خلال 3 أسابيع، معقبة: "خلال 3 أسابيع هيكون في علاج لفيروس كورونا في العالم أجمع".

وشددت وزيرة الصحة والسكان، على أن الحالة التي تم اكتشافها في مصر وعزلها لم يظهر عليها أعراض فيروس كورونا، معربة عن فخرها بخطط الترصد التي أدت لاكتشاف شخص مصاب لا تظهر عليه الأعراض، إلى جانب الاستعدادات على الأرض بكفاءة أماكن الحجر ومستشفيات العزل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة فيروس كورونا أخبار مصر أخبار الصحة

أخبار تهمك

مفاجأة.. إثيوبيا طلبت استبعاد هذا الأمر من مفاوضات السد

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل ضبط أكبر عملية غسيل أموال في البريد

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يفتح النار على الأهلي من جديد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأهلي يتخلص من أكبر عيوبه قبل مباراة الزمالك

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب يكشف عن "فاكهة" مقاومة لفيروس كورونا.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تعلن طقس ودرجات حرارة اليوم الأحد

منذ حوالي 6 ساعات

رتل عسكري أمريكي يغادر الأراضي العراقية باتجاه سوريا

منذ ساعة و 12 دقيقة

من المتسبب في حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في دوري الأبطال؟

منذ حوالي 5 ساعات

القصة الكاملة لقضية تهريب الآثار المصرية إلى أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة ينقلب على كيكي سيتين

منذ أقل من ساعتين

موقف ميسي من الانتقال لمانشستر سيتي بعد عقوبة "اليويفا"

منذ ساعتين و 24 دقيقة

ريال مدريد يشتري أغلى صفقة بـ180 مليون جنيه إسترليني

منذ ساعة و 27 دقيقة

إعلامية تحذر من تحدي "التريند المدمر" في المدارس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أزمة في الأهلي قبل مباراة السوبر ضد الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بسبب كيكي سيتين.. ميسي يفقد سلاحه الحاسم في برشلونة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد سيلتا فيجو

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة تتابع خطة التأمين للتصدي لفيروس كورونا بمطار شرم الشيخ

وزيرة الصحة: مصر خالية من "كورونا"

بعد انتشار كورونا.. وزيرة الصحة توجه نصيحة للمعتمرين

فيروس كورونا.. وزيرة الصحة: نوفر الدعم الطبي للجالية الصينية

وزيرة الصحة: نزلات البرد واردة.. والقلق من الكورونا غير مطلوب

منظمة الصحة العالمية تزف خبرًا سارًا بشأن علاج فيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:37 ص

مفاجأة.. إثيوبيا طلبت استبعاد هذا الأمر من مفاوضات السد

مرتضى منصور يفتح النار على الأهلي من جديد

10:29 ص

عاجل.. أزمة في الأهلي قبل مباراة السوبر ضد الزمالك

09:49 ص

برشلونة ينقلب على كيكي سيتين

10:57 ص

تفاصيل ضبط أكبر عملية غسيل أموال في البريد

08:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ..ونجحت ثورة الدراما

DMCA.com Protection Status