وزيرة الصحة: اكتشاف علاج لفيروس كورونا خلال 3 أسابيع

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك تبادل للبيانات الصحية عن الحالات بين الدول ومنظمة الصحة العالمية، بما يساعد المنظمة والعلماء والشركات لإجراء أبحاث أسرع والتعرف على طبيعة الفيروس وتأثيره.





وأوضحت هالة زايد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on-e"، أنه نتج عن ذلك اختراع كواشف مخصوصة لاكتشاف فيروس كورونا بعد انتشاره بـ 4 أسابيع أواخر يناير الماضي، كما أن رئيس منظمة الصحة العالمية أعلن عن اكتشاف علاج لفيروس كورونا خلال 3 أسابيع، معقبة: "خلال 3 أسابيع هيكون في علاج لفيروس كورونا في العالم أجمع".



