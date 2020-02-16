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بدء مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 9 متهمين بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:52 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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بدأت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة في كفر حكيم" بكرداسة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.

والمتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم هم كلًا من: "عبد الرؤف نجم عبد الوهاب، وسعيد يحيي عتريس أحمد، وحسام الدين محمود السيد، وأشرف سعد حنفي، وياسر سامي إسماعيل علي، وطارق إبراهيم أحمد زايد عيد، وأشرف السيد عبده، وماهر جميل عبد العظيم القهاوي، وصبحي ربيع عبد العال حسن". 

يذكر أن المهتمين قد صدر ضدهم جميعا حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين وألقي القبض عليهم مؤخرًا، فقاموا بإتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب. 

كانت النيابة العامة، قد اتهمت المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.
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الكلمات المفتاحية

محكمة جنايات الفجر إعادة إجراءات إرهاب

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