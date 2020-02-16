قبيل انتهاء الحجر الصحي بساعات.. كواليس 14 يوما قضاها العائدون من الصين بمطروح

ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الصين، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من المدن الصينية، حيث أجريت لهم الفحوص الطبية اللازمة، بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين بمدينة "ووهان" الصينية، إذ قامت بتجهيز مستشفى خاص لهم بمحافظة مطروح.

يوميات الحجر الصحي

بدأت تفاصيل الحجر الصحي قبل أسبوعين في مطروح، بتسكينهم في غرف عليها اسم الشخص أو أسرته وكل دور له تمريض يقيس درجة الحرارة، وتم تجهيز المكان بجميع الأغراض.





وخلال فترة الحجر الصحي، خضع جميع العائدين الفحوصات الطبية اللازمة، حسبما أفاد تقرير قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، لافتًا إلى أنه تم عمل المسح الطبي الأولي للوافدين والمتعاملين معهم أثناء عملية الإجلاء من المطار لما يقرب من 369 مواطنا بسجلات العيادة الخارجية، التي يصل عددها 9 عيادات طبية.





وبحسب التقرير، تضمن المسح 7 فئات في مقدمتهم الوافدين من الصين، والطاقم الطبي المرافق، وطاقم الطائرة، وطاقم مصر للطيران، وطاقم الحجر الصحي المسئولين عن تطهير الطائرة وحقائب الركاب، وطاقم الوقائي بالحجر الصحي المسئولين عن المسح الحراري للوافدين، وضباط الجوازات، والسائقين.





وأثناء الحجر الصحي، يتم المتابعة الدورية للنزلاء كل 8 ساعات مرة، 3 مرات يوميا، لقياس درجة الحرارة ومتبعة العلامات الحيوية والنفسية، حيث تم قياس درجات الحرارة على مدار الفترة الماضية بواقع 8123 مرة.





الحالة الصحية للنزلاء

الحجر الصحي أيضا اهتم بصحة النزلاء، حيث تم الكشف عن حالات مصابة بأمراض مزمنة، تم توفير الأدوية اللازمة لعلاج الحالات سريعا وهم بحالة جيدة للغاية، وكذلك تم الكشف عن حالتين يعانان من فيروس "بي"، وتم توفير العلاج اللازم لحالتهم، مضيفًا أنه يوجد بالمعسكر 8 سيدات حوامل وتم توفير الخدمات اللازمة له.





إدارة أزمات





ولم تغفل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن متابعة انعقاد غرفة إدارة الأزمات، التي تعمل على مدار الـ24 ساعة، تضم هذه الغرف ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة موقف فيروس كورونا المستجد داخل البلاد، وخطة الوزارة الوقائية بالمنافذ والموانئ، وجميع مديريات الصحة بالجمهورية، مشددة على رفع درجات الاستعداد للقصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية.





ملفات صحية

بالفعل تم عمل ملفات صحية إلكترونية، بها كافة الفحوص الطبية الخاصة بنزلاء المعسكر، على أن يتم متابعتهم صحيا وتوفير الرعاية والكشف المستدام لهم.





فض المعسكر غدا

بعد التأكد من صحة النزلاء، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فض معسكر الحجر الصحي بمطروح، للعائدين من ووهان الصينية صباح غدًا الاثنين، في حضور وزيرة الصحة والسكان على مجموعتين، الأولي تتوجه للقاهرة، والثانية ستتوجه إلى الإسكندرية، مؤكدة أنه تم عمل خطة إخلاء لجميع الموجودين بالمعسكر بشكل آمن، على أن يتم تطهير الفندق وتطبيق معايير مكافحة العدوى بالمعسكر لتأمينها من وجود أي عدوى محتملة.



