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المنيا تستقبل وفدا سياحيا

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:38 ص
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بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، وفدان سياحيان من دولتي الأرجنتين وإسبانيا، لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة.


وزار الوفد منطقتي أثار تل العمارنة وبني حسن، للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية.


ووجه بتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.

وتضم محافظة المنيا العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بنى حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.

كما تضم المحافظة أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بنى مزار وهي مدينة أثرية قديمة، عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بالبقيع الثاني لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.
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الكلمات المفتاحية

وفد سياحي المنطقة الأثرية الأثار أثار المنيا

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