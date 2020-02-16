الأهلي في الإمارات غدا استعدادا للزمالك

تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإمارات في الثانية ظهر غد الاثنين استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر.



ويلتقي الأهلي بنظيره الزمالك الخميس المقبل بالإمارات بنهائي كأس السوبر المصري، باعتباره بطلا للدوري، فيما يخوض الزمالك اللقاء لفوزه ببطولة الكأس.



وحدد الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الحادية عشرة ونصف صباح غد؛ موعدا للتجمع بمطار القاهرة قبل التوجه لاستقلال الطائرة.



وتصل البعثة إلى الإمارات مساء الاثنين، وذلك لبدء الاستعدادات لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المحلي بالإمارات يوم ٢٠ من الشهر الجاري.



وكان الأهلي قد واصل تدريباته الجماعية أمس السبت عقب الفوز على المصري يوم الجمعة الماضي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات بطولة الدوري ومنح فايلر الفريق راحة من التدريبات اليوم تجنبا للإرهاق، واستعدادا للسفر ظهر غد إلى الإمارات.



