بعد قرار وقفهما.. حسن شاكوش وعمر كمال يقدمان اعتذارًا للشعب المصري





قدم الثنائي حسن شاكوش، وعمر كمال، اعتذارا رسمًا لنقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، عبق قرار وقفهم بسبب جملة "خمو وحشيش"، والتي انتقدها الجمهور اثناء حفلهم الذي نظم بستاد القاهرة.





حيث طرح "كمال وشاكوش"، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب وفيسبوك"، وهما يقدمان اعتذاراً لجمهورهم والفنان هاني شاكر، حيث قال "كمال": "بنعتذر لـ100 مليون الذي دعمنا وكان السبب وراء نجاح اغنية بنت الجيران، وبنطالبهم أنهم يقفو جنبنا ويساعدونا، احنا اطلبنا في حفل الاستاد وعلى الرغم من وجود مشكله بيني وبين شاكوش قررنا المشاركة واسعاد جمهورها".









واوضح المطرب الشاب، أن الحفله كانت كبيرة وكان لها ترتيبات خاصة، وان اعمالهم محفوظة على فلاشة، واعطوها لمهندسين الصوت، ولكن حدث خطأ في تشغل الاغنية الاصلية بدلأ من المعدلة في جملة "خمو وحشيش"، وذلك عن طرق الخطأ".



