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أخصائية تغذية: مناعة النساء أفضل من الرجال لهذا السبب

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:32 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة منال عز الدين، عضو الجمعية المصرية لدراسات السمنة، إن الحالة النفسية تؤثر بشكل كبير على جهاز المناعة، منوهة بأن هناك دراسة أثبتت أن مناعة النساء أكبر من مناعة الرجال.

وأشارت "منال"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إلى أن السبب وراء أن المناعة لدى السيدات أفضل سببها أن كرة الدم البيضاء تظل مدة أطول لدى النساء، موضحة أن الوجبة الغذائية المتوازنة هى أساس تقوية المناعة.

وأضافت عضو الجمعية المصرية لدراسات السمنة، أن الوجبة الغذائية التي يتناولها الإنسان يجب أن تحتوي على مصدر للبروتين، بدءا من الفول إلى البيض والعدس، مشددة على أهمية تناول طبق سلطة يوميا.
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مناعة أغذية إخصائية أخبار مصر

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