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الأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى باكستان في زيارة تستغرق أربعة أيام

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:31 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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وصل رئيس الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، باكستان، اليوم الأحد، في زيارة تستغرق أربعة أيام، سيحضر خلالها المؤتمر الدولي حول اللاجئين الأفغان، ويعقد مباحثات مع كبار القادة الباكستانيين ويزور غوردوارا داربار صاحب في كارتاربور.

واستقبل الأمين العام للأمم المتحدة الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة منير أكرم وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية والأمم المتحدة في باكستان لدى وصوله إلى قاعدة نور خان الجوية، حسبما ذكر راديو باكستان.

ووفقًا لوزارة الخارجية، سيجري جوتيريس محادثات مع الرئيس عارف ألفي، ورئيس الوزراء عمران خان، ووزير الخارجية شاه محمود قريشي. وخلال هذه الاجتماعات، ستشارك باكستان وجهة نظرها بشأن قضية كشمير.

وتشمل مشاركاته الأخرى تفاعلات مع البرلمانيين والشباب، وسيلقي محادثات خاصة حول مواضيع التنمية المستدامة وتغير المناخ وحفظ السلام. كما سيزور لاهور.

وسيزور أيضًا جوردوارا دربار صاحب، مكان الراحة الأخير لمؤسس السيخية جورو ناناك ديف، في كارتاربور.

وقضى جورو ناناك ديف آخر 18 عامًا من حياته في كارتاربور صاحب، الذي أصبح الآن أكبر السيخ جوردوارا في العالم.

وسيتحدث في المؤتمر الدولي حول "40 عامًا من استضافة اللاجئين الأفغان في باكستان"، والذي تنظمه باكستان ووكالة الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR). وسيفتتح رئيس الوزراء المؤتمر الذي يستمر يومين ويبدأ من الاثنين.

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الكلمات المفتاحية

رئيس الوزراء باكستان انطوينو جويتريس الامين العام للامم المتحدة

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