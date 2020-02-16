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نجم تشيلسي مطلوب مجددًا في برشلونة

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:30 ص
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تشيلسي
تشيلسي
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة أبدى اهتمامه مرة أخرى بالبرازيلي ويليان بورخيس دا سيلفا نحم تشيلسي الإنجليزي.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن النادي الكاتالوني ما زال يرغب في التعاقد مع النجم البرازيلي على الرغم من تقدم عمره وتراجع مستواه وعدم ترحيب جمهوره بالصفقة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يرغب في استغلال فكرة أن ويليان سينضم مجاناً لأن عقده ينتهي مع تشيلسي في نهاية الموسم الخالي على الرغم من أنه نظرياً غير مناسب للفريق وليس له مكان في تشكيلته.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة حاول في مرات عديدة منذ عام 2018 التعاقد مع النجم البرازيلي البالغ من العمر 31 عاماً لكن في كل مرة كان يفشل في حسم الصفقة.
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