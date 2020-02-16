التشكيل المتوقع وموعد مباراة قمة لاتيسو ضد إنتر ميلان







يستضيف ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما اليوم الأحد 16 فبراير، مباراة الإنتر المتصدر ومضيفه لاتسيو صاحب المركز الثالث، في قمة مواجهات الجولة 24 من الدوري الإيطالي.





ويسعة أنطونيو كونتي المدير الفني للنيرادزوري لتحقيق الفوز على لاتيسو، والبقاء في القمة التي يحتلها بفارق الأهداف عن يوفنتوس.





في المقابل يطمح نسور العاصمة في تكرار مع فعلوه مع يوفنتوس، والإجهاز على إنتر ميلان، أملاً في إقتناص صدارة الكالتشيو للمرة الأولى هذا الموسم، حال تعثر يوفنتوس ضد بريشيا غداً.





وسيكون يوفنتوس أبرز المستفيدين في هذه المباراة بشرط فوزه على بريشيا، حيث سيقتنص الصدارة حال فاز لاتسيو، أو يقل ضغط نسور العاصمة عليه في حال فاز الإنتر.





ترتيب إنتر ميلان ولاتسيو



يحتل إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة متساوياً مع يوفنتوس، وقد حققها من 23 مباراة بواقع 16 فوز و6 تعادلات وهزيمة وحيدة، سجل 48 هدفاً وسكنت شباكه 20 هدفاً.





فيما يحتل لاتسيو المركز الثالث برصيد 53 نقطة بفارقنقطة واحدة خلف يوفنتوس والإنتر، وقد حققها الفريق من 23 مباراة، بواقع 16 فوز و5 تعادلات وهزيمتين، سجل 53 هدفاً وسكنت شباكه 20 هدف.





موعد مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو



تنطلق المباراة في التوقيتات التالية: 21:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة والكويت والدوحة وعمان وبيروت، 23:45 بتوقيت أبو ظبي ودبي، 20:45 بتوقيت تونس والجزائر، 19:45 بتوقيت جرينتش.





وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD4 بتعليق رءوف خليف، ويديرها الحكم جيانلوكا روكي.





التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو



من المتوقع أن يبدأ سيميوني إنزاجي المباراة بالتشكيل التالي.



حراسة المرمى: توماس ستراكوشا.



خط الدفاع: ستيفان رادو – فرانشيسكو أتشيربي – لويس فيليبي.



خط الوسط: جوني – سيرجي ملينكوفيتش سافيتش – لوكاس ليفا – لويس ألبيرتو – مانويل لادزاري.



خط الهجوم: شيرو إيموبيلي – فيليبي كايسيدو.