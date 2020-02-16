Advertisements
Advertisements
Advertisements

التشكيل المتوقع وموعد مباراة قمة لاتيسو ضد إنتر ميلان

الأحد 16/فبراير/2020 - 05:59 ص
Advertisements
لاتيسو ضد إنتر ميلان
لاتيسو ضد إنتر ميلان
عبدالقادر عرابي
Advertisements


يستضيف ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما اليوم الأحد 16 فبراير، مباراة الإنتر المتصدر ومضيفه لاتسيو صاحب المركز الثالث، في قمة مواجهات الجولة 24 من الدوري الإيطالي.


ويسعة أنطونيو كونتي المدير الفني للنيرادزوري لتحقيق الفوز على لاتيسو، والبقاء في القمة التي يحتلها بفارق الأهداف عن يوفنتوس.


في المقابل يطمح نسور العاصمة في تكرار مع فعلوه مع يوفنتوس، والإجهاز على إنتر ميلان، أملاً في إقتناص صدارة الكالتشيو للمرة الأولى هذا الموسم، حال تعثر يوفنتوس ضد بريشيا غداً.


وسيكون يوفنتوس أبرز المستفيدين في هذه المباراة بشرط فوزه على بريشيا، حيث سيقتنص الصدارة حال فاز لاتسيو، أو يقل ضغط نسور العاصمة عليه في حال فاز الإنتر.


ترتيب إنتر ميلان ولاتسيو

يحتل إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة متساوياً مع يوفنتوس، وقد حققها من 23 مباراة بواقع 16 فوز و6 تعادلات وهزيمة وحيدة، سجل 48 هدفاً وسكنت شباكه 20 هدفاً.


فيما يحتل لاتسيو المركز الثالث برصيد 53 نقطة بفارقنقطة واحدة خلف يوفنتوس والإنتر، وقد حققها الفريق من 23 مباراة، بواقع 16 فوز و5 تعادلات وهزيمتين، سجل 53 هدفاً وسكنت شباكه 20 هدف.


موعد مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو

تنطلق المباراة في التوقيتات التالية: 21:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة والكويت والدوحة وعمان وبيروت، 23:45 بتوقيت أبو ظبي ودبي، 20:45 بتوقيت تونس والجزائر، 19:45 بتوقيت جرينتش.


وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD4 بتعليق رءوف خليف، ويديرها الحكم جيانلوكا روكي.


التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو

من المتوقع أن يبدأ سيميوني إنزاجي المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: توماس ستراكوشا.

خط الدفاع: ستيفان رادو – فرانشيسكو أتشيربي – لويس فيليبي.

خط الوسط: جوني – سيرجي ملينكوفيتش سافيتش – لوكاس ليفا – لويس ألبيرتو – مانويل لادزاري.

خط الهجوم: شيرو إيموبيلي – فيليبي كايسيدو.


بينما من المنتظر أن يبدأ المدرب أنطونيو كونتي لقاء لاتسيو بالأسماء التالية.

حراسة المرمى: دانيلي باديلي.

خط الدفاع: أليساندرو باستوني – ستيفان دي فري – ميلان سكرينيار.

خط الوسط: أنطونيو كاندريفا – نيكولو باريلا – مارسيلو بروزوفيتش – كريستيان إيركسن – أشلي يونج.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو – لاوتارو مارتينيز
Advertisements

أخبار تهمك

بعد إصابة نجمه.. صدمة كبرى جديدة تضرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

رامي عياش يكشف حقيقة إصابته بالسرطان ومصدر تسريب الخبر

منذ حوالي 5 ساعات

تبدأ غدا | موجة طقس عنيفة تجتاح البلاد.. والأرصاد تصدر بيانا مهما

منذ حوالي 17 ساعة

خبر سار من وزارة الصحة للعائدين من ووهان

منذ حوالي 7 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 5 ساعات

ليفربول يحقق ثلاث أرقام قياسية بعد فوزه على نوريتش سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو اليوم الأحد 16-2-2020 في الدوري الإسباني

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب يكشف عن "فاكهة" مقاومة لفيروس كورونا.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق ناري من عمرو دياب عن نجوم المهرجانات.. وسر نجاح ألبومه الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستقر على بديل جروس

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عرض مغري.. حيلة الأهلي للتخلص من صالح جمعة

منذ حوالي 22 ساعة

تصرف عاجل من "الصحة" تجاه المقربين من أول حامل لفيروس كورونا بمصر (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

من البداية للنهاية.. كيف تورط شقيق بطرس غالي في تهريب الآثار؟

منذ حوالي 13 ساعة

القصة الكاملة لقضية تهريب الآثار المصرية إلى أوروبا

منذ ساعة

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 16 ساعة

الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان يفجر مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:35 ص

القصة الكاملة لقضية تهريب الآثار المصرية إلى أوروبا

عمرو أديب يكشف عن "فاكهة" مقاومة لفيروس كورونا.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين

10:34 م

تعليق ناري من عمرو دياب عن نجوم المهرجانات.. وسر نجاح ألبومه الجديد

11:15 م

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو اليوم الأحد 16-2-2020 في الدوري الإسباني

06:59 م

ليفربول يحقق ثلاث أرقام قياسية بعد فوزه على نوريتش سيتي

03:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ..ونجحت ثورة الدراما

DMCA.com Protection Status