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بحضور وزير السياحة عزاء للدكتور علي رضوان باتحاد الأثريين العرب

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:22 ص
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علي رضوان
علي رضوان
حسام زيدان
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أقام عدد من زملاء وتلاميذ عزاء للأستاذ الدكتور علي رضوان الملقب بشيخ الأثريين، ورئيس اتحاد الأثريين العرب السابق، وعميد كلية الآثار الأسبق، في مقر الاتحاد بمدينة الشيخ زايد.

وكان رضوان قد وافته المنية بعد رحلة طويلة في خدمة الآثار والتراث في مصر والوطن العربي، حيث سبب خبر وفاته حزنًا عامًا في الوسط الأثري.

وحرص على حضور العزاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار وعدد من الأثريين وزملاء وتلاميذ الفقيد.

ومن المقرر أن تنظم وزارة السياحة والآثار مساء غدًا الاثنين حفل تأبين للراحل في مقر الوزارة، وذلك بحضور أسرته وتلاميذه وأصدقائه.

وقدم الحضور خالص التعازي في شيخ الأثريين وسألوا له الله أن يتغمده برحمته وأن يلهم أسرته وزملائه وتلاميذه الصبر والسلوان فالمصاب جلل.
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الكلمات المفتاحية

وزير السياحة والاثار مصر علي رضوان شيخ الاثريين اتحاد الاثريين العرب

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