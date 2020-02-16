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وفاة شخص.. حصيلة انفجار اسطوانة غاز في "خالد بن الوليد" في الإسكندرية

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:41 ص
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أكد العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، وفاة شخص في حادث انفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية بشارع خالد بن الوليد.

وأضاف "ياسين"، أن الانفجار تسبب في اندلاع حريق هائل داخل العقار، وفور الدفع بسيارتين إطفاء تم السيطرة على النيران، وتم وضع كردون بمحيط العقار لمنع إقتراب المواطنين.

وتم نقل جثة المتوفي الى المشرحة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وشهدت منطقة خالد بن الوليد شرقي الإسكندرية، اليوم السبت، انفجار انبوبة بوتاجاز بداخل شقة سكنية.

وتلقت الأجهزة التنفيذية والأمنية بحي المنتزة اول بالإسكندرية، بلاغًا يفيد بوقوع انفجار أسطوانة بوتاجاز بداخل شقة سكنية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية لمكان العقار، للسيطرة على الأوضاع وإخماد الحريق.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء ووضعت الحواجز الحديدية أمام مدخل العقار، لمنع وصول المارة والمواطنين للعقار حفاظا على سلامة الأرواح.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.
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