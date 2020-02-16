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اليوم .. إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال (إنفوجراف)

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:38 ص
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أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
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تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، ولمدة أربعة أيام، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان.

وأشارت وزارة الصحة، إلى إنه سيتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جميع محافظات الجمهورية وتستهدف 16.5 مليون طفل تقريبًا، لافتة إلى أن التطعيم في الريف سيتم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك حتى الساعة الخامسة مساء.

ولفتت إلى أنه سيتم وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادي، والأسواق، ومحطات القطارات ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة كما سيتم توفير أكثر من 3300 سيارة لنقل فرق التطعيم إلى مواقعهم.

يذكر أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات ولرفع المناعة بين الأطفال غير المصريين الوافدين من البلاد التي يتواجد بها سريان لمرض شلل الأطفال، لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.
اليوم .. إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال (إنفوجراف)
اليوم .. إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال (إنفوجراف)
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