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ناشطون: إطلاق نار من مجهولين على المعتصمين وسط بغداد

السبت 15/فبراير/2020 - 11:48 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أفاد ناشطون، مساء اليوم السبت، بوجود أنباء عن إطلاق نار من قبل مجهولين على المعتصمين في ساحة الخلاني وسط بغداد، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وأكد الناشطون، على وجود قوة بزي مدني تقتحم ساحة الخلاني وسط بغداد وتحرق خيام المعتصمين.

وبعد أكثر من أربعة أشهر على اندلاع الاحتجاجات في العراق، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، عن مقتل 543 شخصا  بينهم 276 في بغداد وحدها، كما أشارت أن بين القتلى 17 من عناصر الأمن.

وأضافت المفوضية أنه تم اغتيال 22 ناشطا، وفقد 72 آخرين يعتقد أن بعضهم لا يزالون محتجزين لدى الجهات التي قامت باعتقالهم، لافتة الانتباه إلى أنه، كانت هناك 2700 عملية توقيف بحق نشطاء، لا يزال 328 منهم قيد الاحتجاز، حسبما ذكرت وكالة "فرنس برس".

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الكلمات المفتاحية

بغداد العراق احتجاجات العراق

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