داعية: المجتمع قادر على تعطيل بعض أحكام القرآن ولكن بشرط

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك بعض الأحكام المُعلقة في القرآن مثل الأحكام المتعلقة بالرق والعبيد، لافتًا إلى أن الرق عطل بسبب تطور وإرادة المجتمع.



وتابع "الجندي"، خلال حواره ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية" dmc"، مساء السبت، أن المجتمع نفسه هو القادر على تعطيل بعض أحكام القرآن الكريم، ولكن هذا التعطيل لا يكون في ثوابت الدين، فلا يجوز للمجتمع أن يلغي الصلاة على سبيل المثال.



وأضاف أن سيدنا عمر بن الخطاب عطل حد السرقة في عام الجفاف، لأن رأي أنه سيقوم بقطع يد الكثير من المسلمين، مشيرًا إلى أن سيدنا عمر بن الخطاب قام بتعطيل حد السرقة، ليس بصفته صحابي أو نبي، ولكنه بصفته ولي الأمر، وهذا يعني أن ولي الأمر له الحق في تعطيل بعض الحدود، وولي الأمر الآن يتمثل في القانون.

