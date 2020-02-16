لجنة الشباب الإيبارشي تُنظم لقائها السنوي

نظمت لجنة الشباب الايبارشي للايبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، السبت، لقائها العام السنوي بكنيسة الملاك ميخائيل بحدائق القبة، تحت عنوان "over dose ".



جاء ذلك بتنسيق مسئولين اللجنة ومرشد اللجنة الأب فرنسيس وحيد، وبحضور الأب عمانوئيل عياد، المرشد السابق للجنة، والأب باسكوالي، راعي الكنيسة، والأخت آمال سعدي، والعديد من شباب الكنائس المختلفة.



وتخلل اللقاء العام العديد من الفقرات منها الترانيم الروحية، والمناقشات، وورش العمل، والتأمل.



وفي سياق أخر، اجتمعت مساء السبت، لجنة تحضير مناهج التعليم المسيحى الموحد بالإيبارشية، بحضور صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية، في بطريركية الأقباط الكاثوليك بمقر اللجنة.



وعرضت اللجنة ما وصلت إليه من عمل وتحضير ورؤية لوضع برامج موحدة للإيبارشية.