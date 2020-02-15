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خصومات للأطفال وذوي الاحتياجات على رحلات قطار الحرمين السريع

السبت 15/فبراير/2020 - 06:24 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت إدارة قطار الحرمين السريع، اليوم السبت، الخصومات المستحقة للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة على رحلاته.

وعبر صفحتها الرسمية، نشرت الإدارة "إنفوجرافا"، جاء فيه أن الأطفال دون العامين سيستقلون القطار مع ذويهم مجانًا، أما الأطفال دون الـ12 عامًا فسوف يحصلون على خصم بقيمة 50%، وكذلك لن يسدد ذوو الاحتياجات الخاصة أكثر من 50% للرحلة على قطار الحرمين السريع.

يُشار إلى أن وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، دشن نهاية الشهر الماضي، منتدى الخطوط الحديدية2020، الذي نظمته الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، في الرياض على مدار يومين، بمشاركة عدد من الوزراء، ومسؤولي منظمات عالمية وشركات مهتمة بالنقل بوجه عام والخطوط الحديدية بشكل خاص.

وقال الجاسر: إن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمنتدى الخطوط الحديدية، يأتي تأكيدًا على أهمية قطاع النقل السككي، والخدمات اللوجستية عمومًا، إذ استثمرت المملكة خلال العقد الماضي 400 مليار ريال في البنية التحتية، مشيرًا إلى وجود رغبات حقيقية للاستفادة من الموقع المميز للمملكة، كمركز يربط القارات الثلاث.

وأشار الجاسر، إلى أن المملكة قامت بتنفيذ أكبر مشروع نقل في المنطقة خلال السنوات الأخيرة باستخدام أفضل التقنيات وأحدثها في تشغيل وإدارة وصيانة القطارات الأرضية والجسرية وقطارات الأنفاق والخدمات اللوجستية المتعددة، لتقدم نموذجًا ناجحًا استطاعت من خلاله تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص؛ لتطوير منظومة النقل في المملكة بشكل عام والسكك الحديدية بشكل خاص.

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لاطفال قطار الحرمين السريع ذوو الاحتياجات خصومة

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