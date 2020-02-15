توقعات بتراجع أسعار الأرز بعد زيادة المساحات المزروعة منه

أكدت شعبة الأرز باتحاد الصناعات على أن كميات الأرز المزروعة ارتفعت خلال الفترة الماضية وهو ما سيساعد الدولة على عمل مخزونات استراتجية من الأزر تمنعها عن اللجواء لللاستيراد حتي 2021.

وكان وزير التموين علي المصليحي، أكد على أن الأحتياطات الأستراتجية للأرز تصل حاليا إلى 1.7 مليون طن وهي تكفي احتياجات الدولة لمدة شهر، لمنه أشار إلى أن وزارة التموين متعاقدة علي شراء كميات من الأرز المحلى حتى شهر 9 القادم يتم توريدها بشكل دوري.

وتوقع " شحاته " أنه في ظل ارتفاع المزروع من الأرز سيشهد تراجعا في اسعاره خلال العام الحالي بقيمة 25 قرشا للكيلو الواحد، مشيرا إلى أن الأستهلاك الشهري من الأرز انخفض إلى 2.5 مليون طن بانخفاض نصف مليون عن العام الماضي.