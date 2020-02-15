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غدا.. نظر الطعن على انتخابات النواب التكميلية في الجيزة

السبت 15/فبراير/2020 - 06:18 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي درويش، اليوم السبت، تأجيل الطعن المقام من هشام دسوقى، على الانتخابات التكميلية لمحافظة الجيزة، ووقف إعلان النتيجة التى انتهت المؤشرات الأولية فيها بفوز رجل الأعمال محمد أبو العينين، لجلسة غدا الأحد. 

اختصم الطعن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وحمل رقم  ٢٧٦٦٤ لـ ٧٤ ق، وقدم محامى هشام درويش حافظة مستندات تحمل تجاوزات بالعملية الانتخابية، وسديهات مدمجة.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الاثنين النتيجة النهائية للعملية الانتخابية بدائرتى الجيزة وملوى فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، وذلك بعد انتهاء الفترة القانونية لتقديم التظلمات من قبل المرشحين.

حيث يجرى الفصل فى التظلمات خلال 48 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، ثم يتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره.

وفى حالة وجود جولة إعادة سيجرى تصويت المصريين بالخارج يومى 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، ويبدأ الصمت الدعائى يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومى 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 17 مارس المقبل.

وانتهت عملية الاقتراع فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى فى التاسعة مساء الأربعاء الماضي، حيث انتظمت عملية التصويت على مدار اليومين، ولم تتلق الهيئة الوطنية للانتخابات شكاوى ذات تأثير على سير الانتخابات.

وجرت الانتخابات بدائرة الجيزة على مستوى 87 لجنة فرعية، يشرف عليها 115 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 266 ألفا و396 ناخبا.

ينما جرت الانتخابات فى دائرة ملوى بالمنيا على مستوى 153 لجنة فرعية، يشرف عليها 182 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 444 ألفا و867 ناخبا.

وبلغ عدد المرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، 12 مرشحا، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما خاض السباق بدائرة ملوى بالمنيا 8 مرشحين.

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مصر مجلس الدولة قضاء اداري انتخابات الجيزة التكميلية انتخابات الجيزة

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