طرح أغنية "عيونك خطر" من ألبوم رامي جمال "أنا لوحدي"

طرحت طرحت "نجوم ريكوردز" الشركة المنتجة لألبوم رامي جمال الجديد والذي يحمل اسم "أنا لوحدي"، أغنيته الجديدة "عيونك خطر"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وشارك "جمال"، فيديو الأغنية عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذكر بعض كلمات الأغنية من خلال خاصية التعليقات قائلا: "دي عيونك خطر وأنا ولا خطر في بالي أعشق القمر ده والنهارده مكتوبالي المسك بايدي دي الليله نولتهالي".



"عيونك خطر" كلمات تامر حسين وألحان رامي جمال وتوزيع موسيقى وميكساج شريف مكاوي.



يذكر أن شركة "نجوم ريكوردز" طرحت اليوم عدد من أغاني البوم رامي جمال "أنا لوحدي" منها "اللي مشيو"،"لقلبك السلام" وحققو نسبة مشاهدة عالية على "يوتيوب".

