عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

طرح أغنية "عيونك خطر" من ألبوم رامي جمال "أنا لوحدي"

السبت 15/فبراير/2020 - 06:29 م
Advertisements
رامي جمال
رامي جمال
مي مرسي
Advertisements
طرحت طرحت "نجوم ريكوردز" الشركة المنتجة لألبوم رامي جمال الجديد والذي يحمل اسم "أنا لوحدي"، أغنيته الجديدة "عيونك خطر"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وشارك "جمال"، فيديو الأغنية عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذكر بعض كلمات الأغنية من خلال خاصية التعليقات قائلا: "دي عيونك خطر وأنا ولا خطر في بالي أعشق القمر ده والنهارده مكتوبالي المسك بايدي دي الليله نولتهالي".

"عيونك خطر" كلمات تامر حسين وألحان رامي جمال وتوزيع موسيقى وميكساج شريف مكاوي.

يذكر أن شركة "نجوم ريكوردز" طرحت اليوم عدد من أغاني البوم رامي جمال "أنا لوحدي" منها "اللي مشيو"،"لقلبك السلام" وحققو نسبة مشاهدة عالية على "يوتيوب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام لقلبك سلام عيونك خطر رامي جمال البوم انا لوحدي افلام جديدة افلام 2020 اخبار الفن

أخبار تهمك

خاص.. أول تعليق من حفيظ دراجي على تحيزه ضد الزمالك لصالح الترجي

منذ أقل من ساعتين

عمر كمال يفجر مفاجأة عن مبلغ الـ 54 مليون جنيه إيرادات حسن شاكوش من "بنت الجيران"

منذ حوالي 12 ساعة

تبدأ غدا | موجة طقس عنيفة تجتاح البلاد.. والأرصاد تصدر بيانا مهما

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ونورويتش سيتي اليوم السبت 15-2-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ يوم

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي اليوم السبت 15-2-2020 في الدوري الإسباني

منذ يوم

طبيب الأهلي يصدم فايلر بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

منذ ساعة الا ربع

كلوب يصدم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

زيدان يتحدث عن الموهبة التي ينتظر منها الكثير في ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إصابة نجمه.. صدمة كبرى جديدة تضرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. النيابة تحسم الجدل حول طبيعة وفاة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب الأهلي يوجه رسالة للزمالك بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

منذ حوالي 20 ساعة

عودة الساحر.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

منذ ساعة و 20 دقيقة

مدرب الأهلي: أهنئ الزمالك بالسوبر الإفريقي ولدينا خبرة الفوز على الأبيض

منذ ساعة

عرض مغري.. حيلة الأهلي للتخلص من صالح جمعة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رانيا علواني تكسر الصمت وتهنىء الزمالك بالسوبر

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

كليب "البرد" لرامي جمال يقترب من حصد المليون الأول (فيديو)

"نجوم ريكوردز" تكشف عن البوستر الرسمي لألبوم رامي جمال "أنا لوحدى"

غدًا.. رامي جمال يطرح كليب "سقف" من ألبومه الجديد "أنا لوحدى"

رامي جمال يطرح "بيهم كلهم" الليلة

رامي جمال يطرح "بيهم كلهم" احتفالًا بعيد الحب (فيديو)

رامي جمال يسرق "الترند" من نفسه.. بعد "سقف" أغنية "بيهم كلهم" تحتل المركز الأول على اليوتيوب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:15 م

بعد إصابة نجمه.. صدمة كبرى جديدة تضرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ونورويتش سيتي اليوم السبت 15-2-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز

04:44 م

بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

06:09 م

عودة الساحر.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

05:36 م

تبدأ غدا | موجة طقس عنيفة تجتاح البلاد.. والأرصاد تصدر بيانا مهما

02:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ..ونجحت ثورة الدراما

DMCA.com Protection Status