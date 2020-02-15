عمر كمال: "اعتذرت عن حفل الاستاد بسبب مرضي وموافقوش"

أعرب المطرب الشعبي عمر كمال، مؤدي مهرجان "بنت الجيران"، عن أسفه لما حدث أمس في استاد القاهرة الدولي، حيث شارك مع حسن شاكوش بحفل عيد الحب وتعرض للعديد من الانتقادات بسبب أن صوته في اللايف مغاير تماما لصوته بالمهرجانات، التي تحقق نجاحا كبيرا، وأوضح "كمال"





وقال كمال، فى مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "عليا ضغط غير عادى، بتصل بالناس بقولهم أنا تعبان مش قادر أحضر حفلات يقولولى تعالى، تعالى غنى أغنيتين وامشى، كنت عاوز أعتذر عن حفلة الاستاد لكن قالولى مينفعش، لازم تحضر أنت وحسن، أنا مش قادر أتكلم، صوتى تعبان من الحفلات، اللى حضر حفلة الاستاد شاف الفقرة نجحت إزاى، ياريت الناس تسامحنى وتعذرنى".





وأضاف عمر كمال: "أنا لغيت كل حفلاتى النهاردة فى المنصورة وبورسعيد، أنا مش قادر أشتغل ومش قادر أغنى للناس، والناس مرحمتنيش، أنا بعتذر لكل واحد مكنتش عند حسن ظنه، أنا بنى آدم بتعب ويجيلى برد زى باقى الناس، أنا والله العظيم ما بنام".