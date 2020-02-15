Advertisements
Advertisements
Advertisements

جهاز 6 أكتوبر يشن حملتين لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بالمدينة

السبت 15/فبراير/2020 - 10:22 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

صرح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم شن حملة لمنع مخالفة بالمهد بالوحدة رقم   102  (عمارة90) بالحى الـ 12 بالمجاورة السادسة بالمدينة، حيث قام مالك الوحدة بهدم الحوائط الخاصة بها بغرض تحويلها من  النشاط السكنى إلى التجارى.


وقال المهندس شريف الشربيني: بمتابعة إدارة الأحياء تم رصد المخالفة، وعلى الفور تم إعادة بناء الحوائط المُهدمة وإغلاق المحال وإعادتها إلي أصلها وغرضها الأساسى كوحدة سكنية، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير والإدارات المختصة بجهاز المدينة.


وفى سياق متصل، ذكر رئيس الجهاز، أنه تم شن حملة أخرى شملت عدة مناطق، أسفرت عن ضبط عددٍ من مركبات التوك توك و التروسيكل وعربات الفول، وهدم عدد من الغرف العشوائية ورفع الإشغالات المتواجدة بمنطقة الحصرى، وبمحيط مسجد عماد راغب، ومسجد الخلفاء الراشدين، ومحور الكفراوي، وسنتر وادى الملوك بالحي السادس.


وأضاف رئيس الجهاز أن ذلك يأتى فى إطار الحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة، والقضاء على ملامح العشوائية، مشيراً إلى أن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة لإزالة المخالفات والتعديات، وأنه لا تهاون مع المخالفين.

Advertisements

أخبار تهمك

قبل موقعة ريال مدريد.. قرار رسمي بحرمان مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رانيا علواني تكسر الصمت وتهنىء الزمالك بالسوبر

منذ حوالي 9 ساعات

مدرب الأهلي يوجه رسالة للزمالك بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

منذ حوالي 12 ساعة

عمر كمال يفجر مفاجأة عن مبلغ الـ 54 مليون جنيه إيرادات حسن شاكوش من "بنت الجيران"

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يهاجم معلق مباراة الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي

منذ حوالي 19 ساعة

"أمطار وشديد البرودة ليلًا".. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 4 ساعات

4 رسائل نارية من مرتضي منصور بعد فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي اليوم السبت 15-2-2020 في الدوري الإسباني

منذ حوالي 17 ساعة

يوتيوب مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر IN SPORT يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي NOW

منذ حوالي 15 ساعة

عرض مغري.. حيلة الأهلي للتخلص من صالح جمعة

منذ 38 دقيقة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي الآن

منذ حوالي 15 ساعة

رسالة نارية من رئيس الزمالك لنجم الفريق السابق بسبب هجومه على الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

ميركاتو الميرنجي| مفاجأة بشأن إنتقال مبابي لـ ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

إغلاق 3 طرق صحراوية بسبب التقلبات الجوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ونورويتش سيتي اليوم السبت 15-2-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 18 ساعة

تعليق مفاجئ من عمرو أديب على فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي

منذ 33 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:44 م

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ونورويتش سيتي اليوم السبت 15-2-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز

عمر كمال يفجر مفاجأة عن مبلغ الـ 54 مليون جنيه إيرادات حسن شاكوش من "بنت الجيران"

06:43 ص

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي اليوم السبت 15-2-2020 في الدوري الإسباني

05:44 م

مدرب الأهلي يوجه رسالة للزمالك بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

10:49 م

تعليق مفاجئ من عمرو أديب على فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي

10:04 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: عندما ينتقم الرؤساء

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليس منا من لم يحترم كبيرنا!

أحمد بلال
أحمد بلال

"صيدلة عين شمس" تعقد محاضرة حول فيروس كورونا

DMCA.com Protection Status