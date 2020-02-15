جهاز 6 أكتوبر يشن حملتين لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بالمدينة





صرح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم شن حملة لمنع مخالفة بالمهد بالوحدة رقم 102 (عمارة90) بالحى الـ 12 بالمجاورة السادسة بالمدينة، حيث قام مالك الوحدة بهدم الحوائط الخاصة بها بغرض تحويلها من النشاط السكنى إلى التجارى.









وقال المهندس شريف الشربيني: بمتابعة إدارة الأحياء تم رصد المخالفة، وعلى الفور تم إعادة بناء الحوائط المُهدمة وإغلاق المحال وإعادتها إلي أصلها وغرضها الأساسى كوحدة سكنية، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير والإدارات المختصة بجهاز المدينة.









وفى سياق متصل، ذكر رئيس الجهاز، أنه تم شن حملة أخرى شملت عدة مناطق، أسفرت عن ضبط عددٍ من مركبات التوك توك و التروسيكل وعربات الفول، وهدم عدد من الغرف العشوائية ورفع الإشغالات المتواجدة بمنطقة الحصرى، وبمحيط مسجد عماد راغب، ومسجد الخلفاء الراشدين، ومحور الكفراوي، وسنتر وادى الملوك بالحي السادس.









وأضاف رئيس الجهاز أن ذلك يأتى فى إطار الحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة، والقضاء على ملامح العشوائية، مشيراً إلى أن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة لإزالة المخالفات والتعديات، وأنه لا تهاون مع المخالفين.



