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طلب إحاطة بشأن تأخر اعتماد نموذج الكشف الطبي لذوي الإعاقة

السبت 15/فبراير/2020 - 10:14 ص
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مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
عبداللطيف هيبة
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تقدم النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجه إلى الحكومة، بشأن تضرر المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة من تأخر اعتماد وزارة الصحة لنموذج الكشف الطبي، وهو شرط أساسي وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018 للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

وأوضح المسعود، في طلبه أن بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة هي جواز مرور الشخص ذي الإعاقة للحصول على العديد من الخدمات التي توفرها الدولة لهم، وبالتالي ونظرًا لتأخر وزارة الصحة في اعتماد نموذج الكشف الطبي وبالتبعية تأخر إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، مما أدى إلى تضررهم من عدم الحصول على الخدمات التي توفرها الدولة لهم بموجب القانون رقم 10 لسنة 2018.

وطالب، بسرعة اعتماد وزارة الصحة لنموذج الكشف الطبي، وهو شرط أساسي وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018 للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.
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الكلمات المفتاحية

نموذج الكشف الطبي ذوي الاعاقة برلماني الصحة الحكومة البرلمان

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