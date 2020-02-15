طبيب الأهلي يصدم فايلر بشأن رمضان صبحي

وجه خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحذيرًا شديدًا إلى السويسري رينيه فايلر المدير الفني، من مشاركة نجم الفريق، في مباراة السوبر المصري المقبلة.



وطالب طبيب الفريق من فايلر، التريث في الاعتماد على خدمات رمضان صبحي نجم الفريق، وعدم الدفع به في مباراة الزمالك المقبلة، لعدم جاهزيته الكاملة.



وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني، استقر على ضم اللاعب في رحلة الفريق لأبوظبي، على أن يتم حسم أمر مشاركته من هناك سواء بالتواجد أو الخروج من القائمة النهائية.



ولم يشارك رمضان صبحي، في التدريبات الجماعية مع الفريق حتى الآن، منذ تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية وغاب لما يقرب من 6 أسابيع، حيث يستمر في برنامجه التأهيلي قبل العودة.



ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء يوم 20 فبراير الجاري على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، ضمن منافسات كأس السوبر المصري.