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الطالع الفلكي السّبت 15/2/2020..زَهْرَة ويلز!

السبت 15/فبراير/2020 - 10:01 ص
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد يسري
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*القمر فى الرّبع الثّالث ، ويدخل الرّبع الرّابع فى الثانية عشرة و 17 دقيقة مُنتصف الليلة ، القمر فى العقرب ، ويدخل القوس فى السّادسة و7 دقائق صباح غدٍ الأحد ، بتوقيت القاهرة.
**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان ، ويدخل العقرب فى السّابعة و 48 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.
 
**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 21 يناير - 19 فبراير.
**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من  13 فبراير - 14 مارس.
**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد الذَابِح من 10 فبراير - 22 فبراير.

اليوم 7 أمشير قبطى ، 15 شُبَاط رُومى، 21 جُمَادَى ثَانِ ،ميمُون للغاية ، تقديم الشكر لله تَعَالى أنْ صَوّرَنَا فأحْسَنَ صُوَرَنَا مُشدّد عليه اليوم فى ثقافة قدماء المصريين.

قال الحكيم المصرى: -معلّمى (فيه إيه ياض؟) -جيمس بُوندؤ.(نجاح المُوجى من مسرحيّة المتزوّجون-1981)
 
*القمر فى العقرب "غربيّاً"
مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست  بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

*القمر فى الرّبع الرّابِع
الفصل الأخير من الشهر العربى القمرى، وقت تقفيل الحسابات ومُتابعة إنهاء آخر العمليّات والأعمال التى قمت بها، خلال الربع الأخير من الشهر القمرى عليك أن تكون قد تعلمت الدرس المُستفاد من التجارب التى مررت بها طوال الشهر، بإمكانك توظيف طاقة القمر الآخذ فى الإحتراق والمُناسبة للهدم فى إنهاء علاقات أزعجتك طوال الشهر، إنهاء عادة سيئة كالتدخين ، إغلاق باب منزلك للتفرغ للتنسّك والعبادة خاصّةً أن القمر فى المحاق يتسبب فى شعورعام بالإحباط ، بالإمكان البدء ببعض التصورات لخطط الشهر القمرى الجديد التى قد ترغب فى تنفيذها بعد تخلصك من متاعب هذا الشهر ، تنظيف المنزل من الأغراض المعطوبة التى لم تعد نافعة وتشكّل عبئاً على المكان، التخلى عن هدف أو علاقة قمت مراراً وتكراراً بمحاولات كثيرة لإعادة الحياة لها دون جدوى، تقفيل أو تشميع الإتفاقات السابقة والعمل على إضفاء اللمسات الأخيرة عليها، والإستعداد للتخطيط للدورة القمريّة الجديدة مع ولادة القمر الجديد بمشيئة الله تَعَالى ،عليك أن تكون مُستعداً للإنفصال عن الماضى لتُفسح مكاناً ومجالا نظيفاً للخطط الوليدة الجديدة الخاصة بالقمرالجديد ، الآن مرحلة الإنغماس فى التنسّك والتفكير فى دروس الشهر المُنْصَرِم والإستفادة من الأخطاء لتفادى عدم تكرارها فى الشهر الجديد.

*مولودة اليوم 
جين سيمُور بطلة فيلم جيمس بُوند عش ودَعْ غيرك ، مطلقة ولها إبنة واحدة و ثلاثة أبناء ، هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم جويسى بينولوبى ولهيلمينا فرانكنبرغ وهو إسمها الحقيقى مع التنبيه أنها لا تُعبّرعن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(الغالية التى تحبّ والدها)،(يَا لجَمَالِهَا)،(الإنقلاب الشتوى)،(ملكة لكنها متواضعة)،(عين الزّهرة)،(عبثيّة لاتُطاق)،(دم ماعز)،(اللون البَمْبَة)،(سيّدة تكشف صدرها)، (سيّدة راقية من ويلز)،(مياه زرقاء صافية نقيّة)،(بولتر جايْسْت /عفريت مزعج لسكان المنزل)،(روحٌ مُبَارَكة).

*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: الترتيب والنظام والرّوتين والأولويّات مفردات عليك تبنّيها اليوم إن كنت ترغب فى إنهاء واجبات متراكمة، قم بأداء الأهم فالمهم حسب الأهميّة.

برج الثور: هدوء أو روتين لكنّه ليس مُمِلّ لشخص مثلك يعشق الحياة الأسريّة ، حاول أن تكون نافعاً بمساعدة الزّوجة أو تلبية طلبات أسرتك.

برج الجوزاء: رُبّما كنت على موعد اليوم مع وجبة دسمة إما داخل المنزل أو بأحد المطاعم الفاخرة ، لاتَنْسَ إطعام جائع إن شعرت بالشبع.

برج السّرطان: قد تتمكّن من ترميم علاقة قديمة متضرّرة وإعادة الودّ لشخص من الماضى، لكن لاتتوقّع نجاح محاولتك بنسبة مائة بالمائة من المُحاولة الأولى.

الأسد: ليس من المقبول أن تكون المُهرّج لإضحاك وإمتاع الآخرين لمجرّد أن ترى من حولك سعداء، من زاد مزاحه قلّت هيبته.

برج العذراء : العاطفة ليست لهواً لكنّها موضوعٌ جادّ وعليك النظر لها بصورة أكثر صرامة لتنفّذ وعودك التى قطعتها على نفسك، فالبركة الآن أو اللعنة للأبد.

برج الميزان: سداد أقساط وديون ، إنهاء خصومة ،العثور على وظيفة ، مفتاحها تفكيرك الهادئ وإستشارة كبار شيوخ العائلة ومن لهم خبرة سابقة بنفس مشكلتك.

برج العقرب: إشارات إيجابيّة للعُزّاب لمُقابلة مُحتملة للنّصف الحلو ، ويوم عسل للمتزوجين مع تصفية لخلافات قديمة إن وُجِدَتْ.

برج القوس: تعلّمك لغة جديدة فى المساء أثناء وقت الفراغ لها مردود مُثمر على مهنتك ، رغم أن الثمرة قد تكون بعيدة الأجل.

برج الجدي: لاتجادل الحمقى أو تدخل بمناقشات عقيمة لالزوم لها ، أثرها الوحيد الصداع وتكوين العداوات المجانية، لِتَقُلْ خيْراً أو لِتَسْكُتْ.

برج الدّلو: الفشل لن يتركك إن كنت عنيداً متشبّثاً بعلاقات أومشاريع قديمة فاشلة من الماضى لاطائل من ورائها الآن ،ركز على المُستقبل ،تَفَاءل خير.

برج الحوت: قد تشعر باستياء مِمّن قدّمت لهم خدمات وبادلوك بالخشونة ، أنت تًعامل ضميرك وليس الناس فلا تستكثر فعل الخير.
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