5 مشاهد من مباراة الشباب ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز على نظيره الشباب ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.





سجل رباعية النصر، حمدالله "ثلاثة أهداف"، وخالد الغنام، بينما سجل ثنائية الشباب كريستيان جوانكا، دانييلو اسبيريا.





خالد الغنام يسجل أولى أهدافه

سجل خالد الغنام أولى أهدافه مع النصر بعد أن خاض 6 مباريات منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الموسم الماضي.





الشباب أخيرًا سجل

ظلت آخر 6 مواجهات بين الفريقين لم يستطع الشباب أن يزور شباك النصر مطلقًا، إذ أن آخر هدف سجله الليوث كان في عام 2016، عندما انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف.





وقد سجل لاعبو فريق الشباب حتى الآن 24 هدفًا، بينما وصلت أهداف لاعبي النصر في مرمى الليوث إلى 25 هدف هدفًا.





استمرار هيمنة النصر





وصل بنا الحال حتى الآن إلى عدم تمكن الشباب من تحقيق أي انتصار أمام النصر في آخر 8 مواجهات.





النصر يعادل عدد انتصارات الشباب





التقى الفريقان في 24 مباراة حتى الآن ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حقق فريق الشباب الفوز في 8 مباريات، بينما فاز النصر في 8 مباريات، وحسم 8 مواجهات بالتعادل.





حمدالله يعتلي صدارة الهدافين

استطاع عبدالرزاق حمدالله أن يسجل ثلاثية في شباك الشباب ليصل إلى الهدف رقم 16 له في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم ليعتلي صدارة الهدافين بفارق هدفين عن بافتيمبي جوميز لاعب الهلال الذي يأتي في الوصافة برصيد 14 هدفh.





جدير بالذكر أن النصر يتواجد في المركز الثاني برصيد 38 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.



