عمرو أديب: ظهور حالة كورونا في مصر لا يعنى انتشار الفيروس

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الحالة الحاملة لفيروس كورونا التي تم رصدها اليوم ليس لها أي علاقة بالمواطن الصيني الذي أثار ضجة في مستشفى كفر الدوار منذ عدة أيام.



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "في حالة من مصمصة الليمون.. ليه بتعملوا كده، ده لسه الحالة حتى مظهرش عليها حاجة، لما يبقى في حاجة هنقول هيا بنا نلطم".



وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن الوضع في مصر مستقر، وفيروس الكورونا ظهر في أغلب دول العالم، وظهوره في مصر لا يعني انتشار وباء.

