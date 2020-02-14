الصحة عن ظهور أول حالة كورونا في مصر: "غير معدية"

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر من أوائل الدول التي وضعت خطة وقائية للتعامل مع فيروس كورونا بشهادة منظمة الصحة العالمية.



وتابع "مجاهد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أنه بفضل الخطة الاحترازية الوقائية التي تطبقها الوزارة، ومن خلال الفرق الوقائية، والمسح المتبع، تم إجراء تحليل معملي لحالة مشتبه بها، وكانت النتيجة إيجابية.



وأوضح أن الحالة لا يظهر عليها أعراض واضحة لفيروس كورونا، ولذلك فإنه ليس مصابًا، ولكنه حاملًا للفيروس، وحالته مستقرة تمامًا، لافتًا إلى أن الحالة التي لا يظهر عليها أعراض لا تكون معدية.

