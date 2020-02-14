أخبار برشلونة اليوم الجمعة 14 فبراير: 111 مليون تحسم صفقة القرن للبرسا.. حرب مع الريال على الصفقة النارية.. صفقة تبادلية كبري مع يوفنتوس

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة 14 - 2 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع انتصار البارسا على فريق ريال بيتيس في الدوري الإسباني ومدة إصابة عثمان ديمبلي.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة الموافق 14 - 2 - 2020 :-





- حرب بين ريال مدريد وبرشلونة على "الصخرة"





كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن النجم الأرجنتيني الشاب أثار الإعجاب بقوة نظراً للآداء القوي الذي قدمه هذا الموسم مما جعله على قائمة اهتمامات العديد من الأندية الأوربية الكبرى في فترة الانتقالات، وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يسعى لضم مارتينيز حتى يلعب بجانب ليونيل ميسي في خط الهجوم.





- 111 مليون تفصل برشلونة عن مهاجمه الجديد





وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن نادي ​برشلونة​ على إستعداد لتفعيل البند الجزائي في عقد مهاجم نادي ​الإنتر​ والدولي الارجنتيني ​لاوتارو مارتينيز​ خلال الفترة المقبلة، وأشارت الصحيفة إلى أن البند الجزائي في عقد اللاعب مع النيراتزوري قدره 111 مليون يورو، وأن برشلونة مستعد لدفع هذا المبلغ من أجل جلب صاحب الـ22 عاما إلى ملعب كامب نو ليكون الخليفة المستقبلي للنجم الأوروغواياني لويس سواريز.





- مدرب برشلونة يؤكد صعوبة مواجهة خيتافي ويتحدث عن التوقيع مع بديل ديمبلي





قال سيتين في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"مواجهة خيتافي صعبة، هو في المركز الثالث، ويقدم مستوى جيد، لديهم خطة تطورت بشكل جيد للغاية ويسيرون عليها"، وأضاف :" خيتافي فريق صعب واثبت ذلك منذ فترة طويلة، ويقدم نتائج جيدة للغاية"، وعن أزمته مع مدرب خيتافي قال :"قضيتي مع بوردلاس لا تهم ولن اتحدث عنها هي من الماضي ونسيتها".





- مفاجأة.. صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس





قام ​إيفان راكيتيتش رسالة بتوجيه غير مباشرة إلى نادي ​يوفنتوس​ معربًا فيها عن أمنيته في اللعب إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو ​رونالدو مهاجم السيدة العجوز، وخلال تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا قال ​إيفان راكيتيتش: "بالتأكيد أود ان ألعب إلى جانب كريستيانو رونالدو، إنه واحد من أعظم اللاعبين في العالم بل في تاريخ كرة القدم، تستمتع عندما تشاهده، والجميع يرى ماذا يقدم مع يوفنتوس".





- مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي





أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة ضيفه خيتافي مساء غد السبت في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا"، ويسعى الفريق الكتالوني لمواصلة الضغط على المتصدر ريال مدريد، وتحقيق الفوز في مباراة الغد.





وضمت قائمة برشلونة كلًا من :-





تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرثور ميلو - ليونيل ميسي - نيتو - أنطوان جريزمان - جوردي ألبا - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - أرتور فيدال - صامويل أومتيتي - جوينور - أنسو فاتي - أروخو - ري مناج.





- بديل ديمبيلي.. مهاجم طوارئ على طاولة برشلونة





ذكرت صحيفة ‘‘موندو ديبورتيفو‘‘ الإسبانية، أن روجر مارتي مهاجم ليفانتي هو اللاعب الذي اختارته حاليا إدارة برشلونة ليحل محل المصاب عثمان ديمبيلي الذي سيغيب لمدة ستة أشهر وفقًا لبيان البارسا الرسمي بعد خضوعه لعملية جراحية في فنلندا لعلاج التمزق الكامل في الأوتار القريبة ذات الرأسين الفخذية بقدمه اليمنى، وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن قيمة كسر عقد روجر مارتي في عقده مع ليفانتي يبلغ 30 مليون يورو، لكن اللاعب نفسه لديه اتفاق مع رئيس ناديه للسماح له بالرحيل مقابل حوالي 12 مليون يورو.



