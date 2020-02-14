



Register now | هُنا.. الآن رابط الموقع الرسمي إدارة دعم مصر tamwin تحديث بيانات بطاقة التموين والتظلمات وإضافة رقم الموبايل





موقع دعم مصر، يواصل الألاف في جميع محافظات مصر عمليات البحث عن رابط موقع دعم مصر، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية والخاص بكافة الخدمات للمستفيدين الدعم للسلع والمقرارات التموينية من خلال البطاقات التموينية المدعمة، حيث طالبت الوزارة في بيانات عديدة خلال الأيام الماضية، المواطنين بالقيام بتحديث البطاقات التموينية وتسجيل رقم الموبايل الخاص بكل صاحب بطاقة عبر الدخول لموقع دعم مصر.





موقع دعم مصر 2020

نتناول معكم كافة المعلومات الخاصة عن كيفية التسجيل والدخول لموقع دعم مصر 2020 والخاص بكافة البيانات عن البطاقات التموينية المدعمة ورابط التسجيل عبر الموقع الرسمي ببطاقات الرقم القومي والبطاقات التموينية لجميع المواطنين، بناء علي توجيهات وزارة التموين بمناشدة المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية المدعمة بسرعة الدخول عبر الموقع الرسمي لدعم مصر والقيام بتسجيل رقم الموبايل الخاص بكل صاحب بطاقة وحتي تستطيع الوزارة التواصل مع المواطنين في حالة وجود شكوي أو الإبلاغ عن تعليمات جديدة خاصة بمنطومة الدعم.





رابط موقع دعم مصر 2020

وأكدت الوزارة في البيان الرسمي لها اليوم، عن إتاحت رابط موقع دعم مصر www.tamwin.com.eg، للدخول عليه والبدء في إتباع التعليمات الخاصة بتحديث بيانات البطاقات التموينية المدعمة وكتابة رقم الموبايل الخاص لأحد أفراد الأسرة صاحبة بطاقة الدعم أو تصحيح البيانات وإضافة الجديد من البيانات.





- الضغط على خانة “سجل موبايلك”

- إدخال الرقم القومي

- إدخال رقم البطاقة التموينية

- إدخال رقم التليفون المحمول ويجب أن يكون هذا الرقم مُسجل باسم صاحب البطاقة.

- الضغط على كلمة حفظ رقم المحمول.





ونتابع معكم كافة المعلومات الخاصة بتحديث البطاقات التموينية ومتابعة كل ما هو جديد علي منظومة الدعم الخاصة البطاقات التموينية.





ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر الموقع الرسمي اليوم، جميع المواطنين في المحافظات علي مستوي القطر المصري، القيام بتسجيل كافة البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية المدعمة وإضافة رقم الموايل الخاص بكل طاقة تموينية مدعمة.





Register now | هُنا.. الآن رابط الموقع الرسمي إدارة دعم مصر tamwin تحديث بيانات بطاقة التموين والتظلمات وإضافة رقم الموبايل