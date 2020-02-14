المطران عطا الله حنا يدعو لإنهاء الانقسامات الفلسطينية

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الجمعة، إن هنالك حاجة ملحة لاستنهاض الحالة الوطنية الفلسطينية، فالفلسطينيون قادرون بوعيهم ولحمتهم وتعاضدهم ووحدتهم الوطنية على إفشال كافة المشاريع والصفقات والمؤامرات التي تستهدف عدالة قضيتنا.



وتابع "حنا"، أن ما يسمى بصفقة القرن إنما شطبت القدس من قاموسنا كفلسطينيين وشطبت حق العودة وهذه كلها من الثوابت الوطنية وقد قال الفلسطينيون كلمتهم بأنهم متمسكون بالقدس وبحق العودة ويرفضون تصفية قضيتهم والتي تعتبر أعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث.



واختتم: "وأمام هذا التآمر الأمريكي الإسرائيلي على قضيتنا وعلى شعبنا وعلى قدسنا ومقدساتنا وأمام هذه الحالة العربية المترهلة حيث نرى أن ظاهرة التطبيع والارتماء في الأحضان الأمريكية والإسرائيلية موجودة في أكثر من مكان، فأمام كل هذا لا بد أن نقوم كفلسطينيين بترتيب بيتنا الفلسطيني الداخلي".