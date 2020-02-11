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حرب ثلاثية على نجم برشلونة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:53 ص
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آرثر ميلو
آرثر ميلو
وكالات
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يرغب ناديا يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي في التعاقد مع البرازيلي آرثر ميلو نجم برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي فإن المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو أرواجو، ليس الوحيد المهتم بضم آرثر ميلو حيث سيواجه منافسة قوية جداً مع يوفنتوس ومانشستر سيتي في الميركاتو القادم للحصول على توقيع لاعب برشلونة.

في حين يريد ليوناردو تعزيز خط وسط باريس سان جيرمان، بعد ضم أندير هيريرا، وإدريسا غانا غاي في الصيف الماضي، وتقع عينه على آرثر ميلو كصفقة محتملة جديدة للمدرب توماس توخيل بالموسم المقبل.

وعلى الرغم من الفترة الصعبة التي يمر بها نادي برشلونة حالياً، ما زال لاعب خط الوسط آرثر ميلو مرغوباً فيه بشكل واضح، حيث يتطلع يوفنتوس ومانشستر سيتي للتحرك من أجله أيضاً في الصيف، ويمكن أن يتسببا في زيادة سعره، مع العلم أن برشلونة يتوقع الحصول على 40 مليون يورو على الأقل مقابل بيعه.


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الكلمات المفتاحية

يوفنتوس مانشستر سيتي برشلونة ارثر ميلو

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