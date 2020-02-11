لو لسه مسجلتش | تحديث بطاقة التموين tamwin الآن عبر موقع دعم مصر Da3m Masr

تتواصل عمليات تحديث البيانات التموينية عبر الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية دعم مصر Da3m Masr.





دعم مصر Da3m Masr 2020





وشهد موقع دعم مصر Da3m Masr أقبالًا كبيرًا من قبل حاملي البطاقات التموينية، مستحقي لدعم، لتحديث بيناتهم.





التسجيل عبر دعم مصر Da3m Masr 2020





وطالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية من المستخدمين الدخول إلى موقع دعم مصر Da3m Masr وإضافة رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة أو أحد المستفيدين، بشرط أن يكون مسجلًا.





تحديث بطاقة التموين عبر دعم مصر Da3m Masr 2020





وفتحت الوزارة روابط تسجيل ارقام الهواتف لتحديث البيانات لكل المستفيدين من خدمات وزارة التموين، عبر موقع دعم مصر daem misr، من خلال الروابط التي نقدمها لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية.





الطلبات عبر دعم مصر Da3m Masr 2020





ويستقبل الموقع الرسمي لوزارة التموين دعم مصر للتظلمات طلبات المواطنين بتحديث البيانات وتصحيحها وتسجيل ارقام هواتفهم عبر الموقع الالكتروني لوزارة التموين لتيسير العمل بالمنظومة وإتاحة الفرصة للتعامل المباشر بين المواطن والوزارة في إطار خطة الوزارة لتحديث جميع بيانات المستفيدين والتي وصل عدد المسجلين لارقامهم أكثر من 6 مليون مواطن خلال الأيام الماضية.





دعم مصر Da3m Masr 2020





تأتي هذه التحديثات حرصًا وتيسيرا علي المواطنين المستفيدين من منظومتي التموين للسلع الغذائية، ومنظومة الخبز ، من قبل الوزارة التي فتحت موقعها الإلكتروني دعم مصر لتلقي طلبات التظلمات وتحديث البيانات أمام جميع المواطنين، وتسجيل ارقام الهواتف التي تم تغييرها أو تحديث الأرقام الموجودة من خلال الدخول علي رابط دعم مصر لتسجيل ارقام الهاتف وبدء عملية التسجيل بسهولة حتي الانتهاء من تحديث كافة بيانات المواطن.





خطوات الدخول عبر دعم مصر Da3m Masr 2020





- الدخول على رابط موقع دعم مصر.





- كتابة رقم بطاقة التموين الخاصة بك.





- كتابة الرقم القومى للمواطن صاحب البطاقة.





- اختيار المحافظة التابع لها صاحب البطاقة.





- الضغط على عرض المعلومات.





خطوات التسجيل على موقع دعم مصر Da3m Masr 2020





وبعد هذه الخطوات، وعرض الصفحة يتم إدخال رقم الموبايل ويجب أن يكون التليفون مسجل بإسم صاحب البطاقة التموينية أو أحد أفراد الأسرة صاحبة البطاقة التموينية المدعمة.







