احتجاجات عارمة وعقوبات قاسية.. التشاؤم يخيم على الإيرانيين

خيم التشاؤم على على الإيرانيين مثل سحابة التلوث الثقيلة التي تغطي السماء، وسط عقوبات قاسية واحتجاجات عارمة، وتوترات عسكرية مع الولايات المتحدة.

وقالت رنا التي تدرس البيولوجيا، أثناء مرورها في منطقة تجريش الراقية: "الحياة صعبة للغاية الآن. ولا يمكن توقع ما سيكون عليه الوضع".

وأضافت: "نوعية الحياة ليست جيدة مطلقاً. فنحن نعاني التلوث وارتفاع الأسعار، والناس غاضبون"، وتشير كذلك إلى "الفجوة الهائلة بين طبقات المجتمع" و"عزلة" إيران المتزايدة.

وبحسب وسائل إعلامية، يعاني الاقتصاد الايراني بشدة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي في 2018، وأعاد فرض العقوبات في حملة "الضغوط القصوى" على إيران.