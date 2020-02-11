بمرتبة وزیر | أمر ملكي بتمدید خدمة عبدالرحمن السديس رئیسا لشؤون الحرمین لمدة 4 سنوات

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمین الشريفین، أمرًا ملكیًا، بتمديد خدمة الشیخ عبدالرحمن السديس ، رئیسًا عامًا لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.





ورفع عبدالرحمن السديس شكره إلى خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمیر محمد بن سلمان، على ثقته الغالیة بصدور الأمر الملكي بتمديد مدة تكلیفه رئیسًا عامًا لرئاسة الحرمین بمرتبة وزير لمدة 4 سنوات.



