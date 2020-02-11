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بمرتبة وزیر | أمر ملكي بتمدید خدمة عبدالرحمن السديس رئیسا لشؤون الحرمین لمدة 4 سنوات
الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:41 ص
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أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمین الشريفین، أمرًا ملكیًا، بتمديد خدمة الشیخ عبدالرحمن السديس، رئیسًا عامًا لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
ورفع عبدالرحمن السديس شكره إلى خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمیر محمد بن سلمان، على ثقته الغالیة بصدور الأمر الملكي بتمديد مدة تكلیفه رئیسًا عامًا لرئاسة الحرمین بمرتبة وزير لمدة 4 سنوات.
وأوضح عبدالرحمن السديس أن الرئاسة تحظى باھتمام بالغ من قبل ولاة الأمر، مؤكدًا أن هذا الاهتمام أعانها على تأدية واجبها بكل يسر وسهولة، وذلك وفقًا لتوجیهات سديدة ومتابعة دقیقة من قبل القیادة الرشیدة، حیث تحرص كل الحرص على التوجیه والمتابعة التي تبث فینا وفي موظفي الرئاسة العامة روح العطاء والجد والاجتهاد، وخدمة الحرمین الشريفین وقاصديهما وفق ما تتطلع إلیه القیادة.
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