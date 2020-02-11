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وزير البترول: "إيجبس 2020" منصة لاستعراض النجاحات المصرية للعالم

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:26 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال المهندس طارق الملا، وزر البترول والثروة المعدنية، إن مؤتمر "إيجبس 2020"، بات منصة لاستعراض الفرص المتاحة للتعاون مع شركات البترول، فضلا على أنه يمثل أحد عناصر الوزارة لمشاركة العالم النجاحات المصرية.

وأشار خلال المؤتمر الدولي الرابع للبترول "إيجبس 2020"، اليوم الثلاثاء، إلى أن قطاع البترول يحقق نجاحات ملموسة على الصعيد الإقليمي والدولي، مؤكدا أن هناك إرادة سياسية صلبة والتفاف شعبي قوي ساهم في تحقيق التنمية.

ولفت الملا إلى أن قطاع البترول تعرض لمشاكل ضخمة أدت إلى عجز في إمدادات الغاز والوقود، لكنه تخطى هذه المرحلة وساهم بدوره في أداء دوره كقاطرة تنمة، حيث ساهم بنحو 27% من الناتج المحلي للدولة عام 2018، وساهم في زيادة الاستثمار.
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الكلمات المفتاحية

وزير البترول ايجبس 2020 الفجر الغاز الطبيعي السيسي البترول

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