Advertisements
Advertisements
Advertisements

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بتذكار رحيل مؤسس الرهبنة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:20 ص
Advertisements
القداس
القداس
حازم رفعت
Advertisements
احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، أمس، بتذكار نياحة (رحيل)، القديس الأنبا أنطونيوس، مؤسس الرهبنة في العالم.

جاء ذلك الاحتفال في كاتدرائية الأنبا أنطونيوس بمنطقة الفجالة وسط القاهرة، بحضور القس بولس جرس، والقس هدية تامر، والقس انطونيوس سماحة، وبمشاركة القس نادر الچزويتي، والقس جورج سامي.

وتخلل اليوم الاحتفالي، طقس صلاة القداس الإلهي، تلاه شكر كل أصحاب الدعوات الكهنوتية، والرهبانية من الرعية، والاحتفال بمن مر على زواجهم ٢٥ عاما، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مؤسس الرهبنة الكنيست الكاثوليك الأنبا ابراهيم إسحق

أخبار تهمك

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ يوم

غرق سفينة للاجئين الروهينجا في بنجلاديش.. وسقوط قتلى

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تفاصيل صادمة في "جريمة الـ30 مليون جنيه".. ماذا حدث داخل العقار 268 بحدائق الأهرام؟ "صور"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

منذ حوالي 16 ساعة

البدري يتحدى الجميع .. ويطلب إعادة منبوذ منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس "ديلي ميل" يثير ضحك السيسي بـ"إيجبس 2020"

منذ ساعة الا ربع

تفاقم أزمة شويكار الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية خاطئة

منذ حوالي 8 ساعات

تحذر من هذه الظاهرة.. بيان مهم لـ"الأرصاد" بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 10 ساعات

شديد البرودة ورياح خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة جديدة لصن داونز قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

كورة لايف Sadd مشاهدة مباراة النصر والسد bein sport لايف بث مباشر مباراة النصر والسد بي ان سبورت HD

الآن

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

منذ يوم

مدرب سان جيرمان السابق يفجر مفاجأة بشأن ريمونتادا برشلونة التاريخية

منذ ساعة

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ يوم

عاجل| "جريمة هزت الجيزة".. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة

منذ حوالي 14 ساعة

إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

كنيسة "ابوشوشة" تحتفل بتذكار عيد نياحة القديس الأنبا انطونيوس مؤسس الرهبنة في العالم (صور)

كنيسة أبوشوشة تحتفل بعشية عيد مؤسس الرهبنة في العالم (صور)

القس زكريا عاطف يترأس قداس عيد الأنبا أنطونيوس بكنيسة أبوشوشة (صور)

"اقرأ كتابك" مؤتمر بكنيسة الأنبا أنطونيوس بأبو شوشة في قنا

الأنبا توماس مطران الجيزة للكاثوليك يشهد احتفالات العيد الثاني لتأسيس مركز سان بيتر

السبت المقبل.. بطريرك الكاثوليك يترأس القداس الإلهي بمناسبة افتتاح السنة الرعوية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:16 ص

تفاصيل صادمة في "جريمة الـ30 مليون جنيه".. ماذا حدث داخل العقار 268 بحدائق الأهرام؟ "صور"

تفاقم أزمة شويكار الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية خاطئة

03:21 ص

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

09:18 ص

ضربة جديدة لصن داونز قبل موقعة الأهلي

07:44 ص

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status