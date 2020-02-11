الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بتذكار رحيل مؤسس الرهبنة

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، أمس، بتذكار نياحة (رحيل)، القديس الأنبا أنطونيوس، مؤسس الرهبنة في العالم.



جاء ذلك الاحتفال في كاتدرائية الأنبا أنطونيوس بمنطقة الفجالة وسط القاهرة، بحضور القس بولس جرس، والقس هدية تامر، والقس انطونيوس سماحة، وبمشاركة القس نادر الچزويتي، والقس جورج سامي.



وتخلل اليوم الاحتفالي، طقس صلاة القداس الإلهي، تلاه شكر كل أصحاب الدعوات الكهنوتية، والرهبانية من الرعية، والاحتفال بمن مر على زواجهم ٢٥ عاما، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية.