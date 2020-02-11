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مباراه الاهلي وطلائع الجيش 3-0 في الدوري المصري | أهداف وملخص اللقاء (فيديو)

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:13 ص
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مباراه الاهلي وطلائع الجيش
مباراه الاهلي وطلائع الجيش
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مباراه الاهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

مباراه الاهلي وطلائع الجيش، تمكن النادي الاهلي من تحقيق الفوز على نظيره طلائع الجيش بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز 2020/2019.

ملخص وأهداف مباراه الاهلي وطلائع الجيش في الدوري
افتتح الاهلي التسجيل في الدقيقة 33 عن طريق جونيور أجايي بعد عرضية من علي معلول ليسددها النيجيري على يسار محمد بسام حارس الجيش، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 0/1 للمارد الأحمر.

وفي الشوط الثاني، أضاف عمرو السولية الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 69 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وعزز محمد مجدي قفشة بالهدف الثالث في الدقيقة 85 بتسديدة بباطن القدم من على حدود المنطقة بعد تمريرة كهربا، لينتهي اللقاء بنتيجة 0/3 للشياطين الحمر.

وبهذه النتيجة، رفع الاهلي رصيده إلى النقطة 42 ليغرد منفردًا في صدارة ترتيب جدول الدوري المصري، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 15 في المركز الرابع عشر.

تشكيل مباراه الاهلي وطلائع الجيش في الدوري

بدأ الاهلي المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمود متولي - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - أحمد الشيخ - محمد مجدي قفشة - جيرالدو دا كوستا.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد ناصف - على الفيل - خالد سطوحي - أحمد سمير.

خط الوسط: كريم طارق - مهند مصطفى - أحمد السيد عبدالرحمن - فرانك ستيفن - أبوبكر ديارا.

خط الهجوم: عمرو جمال.

بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراه الاهلي وطلائع الجيش في الدوري:-

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