إسماعيل يوسف يتحدث عن سلاح الزمالك "الفتاك" للتتويج بالسوبر الإفريقي

صرح إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول في قطر، بأن مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي لن تكون سهلة بالمرة.

وأكد تيجانا على أهمية مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي، مشيرا إلى أن الجميع في حالة تركيز شديد لحصد اللقب.

وأضاف إسماعيل يوسف: "وجود جمهور كبير للزمالك فى الدوحة شئ مطمئن وسيكون له مردود إيجابي وداعم للفريق في المباراة متمنيا تتويج الفريق باللقب".

وقد غادرت بعثة فريق الزمالك الأراضي المصرية متجه إلى قطر، حيث يتواجد المهندس هاني زادة وحمادة أنور وعلاء مقلد رفقة الفريق.