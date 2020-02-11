أوكرانيا تضغط على إيرن لتسلمها الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة

طالب وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، إيران بتسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي تحطمت بعد إقلاعها من مطار طهران، في الشهر الماضي.

وفي تصريحات لرابطة الصحافة الأجنبية في روما اليوم قال بريستايكو، إن "الصندوق الأسود والتعاون مع طهران، مسألة شائكة للغاية من البداية، ونحاول استمرار تركيز الرسالة" على استعادة البيانات.

وكانت إيران، قد تعرضت لضغوطات دولية لتقديم مزيد من المعلومات عن الملابسات التي أدت إلى إسقاط الطائرة الأوكرانية من طراز بوينغ 800-737 في رحلتها 752بعد دقيقتين من إقلاعها من مطار طهران، ما أسفر عن مقتل 176 شخصاً كانوا على متنها.

وقالت إيران، أنها لا تعتزم في الوقت الحالي، إرسال الصندوق الاسود للطائرة إلى أوكرانيا، أو أي دولة أخرى، وفقًا و لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بريستايكو قوله: "يتعين الآن أن نخطط على المدى الأطول كيفية استعادة الصندوقين الأسودين، وكيفية مواصلة التحقيقات، ونحن ننسق مع 5 دول" في هذا الصدد.