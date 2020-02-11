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الهند.. من المتوقع هزيمة الحزب الحاكم في الإنتخابات

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:09 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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أظهر فرز الاصوات أن الحزب الحاكم في الهند من المتوقع أن يخسر انتخابات ولاية رئيسية، اليوم الثلاثاء، في أول اختبار انتخابي منذ اندلاع الاحتجاجات القاتلة المناهضة للحكومة قبل نحو شهرين.

وفاز حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي (BJP) بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأغلبية أكبر في الانتخابات العامة في شهر مايو، ولكنه خسر سلسلة من انتخابات الولاية منذ ذلك الحين.

واندلعت الاحتجاجات، التي قُتل فيها ما لا يقل عن 25 شخص، في جميع أنحاء البلاد في منتصف ديسمبر، بعد أن أصدر حزب بهاراتيا جاناتا قانونًا جديدًا لقانون الجنسية، ويقول منتقدوه إنه ينتهك الدستور العلماني الهندي ويميز ضد الأقلية المسلمة. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وعند إحصاء استطلاعات الرأي التي أجريت في العاصمة الهندية نيودلهي، أظهرت بيانات من لجنة الانتخابات الهندية أن حزب آم آدمي الليبرالي، بقيادة رئيس وزراء، آرفيند كيجريوال، يتصدر 57 من أصل 70 مقعدًا.

وقام حزب بهاراتيا جاناتا بإدارة حملة تتهم المحتجين بدعم باكستان خصم الهند اللدود، وكان من المتوقع أن يفوز بـ 13 مقعدًا، ارتفاعًا من ثلاثة مقاعد في عام 2015، وكان الزعيم المحلي للحزب مانوج تيواري قد توقع أن يفوز بأغلبية.

وقال نيلانجان سيركار، أستاذ مساعد في جامعة أشوكا بالقرب من نيودلهي، إن القضايا المحل، بما في ذلك تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، بدا أنها تثير أصوات الناخبين نحو حزب آم آدمي الليبرالي، حتى في الوقت الذي يدير فيه حزب بهاراتيا جاناتا حملة استقطابية على ظهر صورة مودي.

فاز الحزب بانتصار مذهل في انتخابات الولاية عام 2015 في العاصمة، مما أدى إلى القضاء على حزب بهاراتيا جاناتا والكونغرس، الحزب الذي حكم الهند لمدة نصف تاريخ ما بعد الاستقلال.

وأظهرت البيانات أن الكونجرس - وهو المعارضة الرئيسية على المستوى الوطني - من المتوقع ألا يفوز بأي مقاعد في دلهي، اليوم الثلاثاء، مما يعكس التراجع الكبير في ثرواته.

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الكلمات المفتاحية

حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الهند الحزب الحاكم الانتخابات الهندية

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