"كورونا" يطيح بمسؤولين بارزين في الصين

ذكرت وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الصينية أقالت مسؤولين بارزين اثنين في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الصينية، قرار الإقالة مع تخطي حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس أكثر من ألف شخص.

وقد أفادت صحيفة الشعب اليومية الصادرة عن الحزب الشيوعي، بإقالة تشانج جين، أمين الحزب الشيوعي في لجنة الصحة في هوبي، وليو ينجزي، مدير اللجنة من قبل اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي في هوبي، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في المقاطعة.

وسيشغل المنصبين حاليًا نائب رئيس لجنة الصحة الوطنية الصينية وانج هيشنج، حليف الرئيس شي جين بينج، الذي تم تعيينه في الأسبوع الماضي عضوًا في اللجنة الدائمة بالمقاطعة.

وتخطى عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين حاجز الألف للمرة الأولى ليصل إلى 1016 شخصًا، حسبما أفادت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء.