مفاجأة.. صراع ناري بين بارتوميو وميسي يهدد بقاءه في برشلونة







كشفت تقارير صحفية، عن وجود صراع ناري بين الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، وبارتوميو، رئيس النادي، يهدد بقاء أحدهما في برشلونة خلال الفترة القادمة.





وأكدت التقارير على وضع ميسي لشرط رحيل رئيس النادي من أجل مواصلة مسيرته الكروية مع النادي الكتالوني حتى اعتزاله.





وذكر موقع "لو 10 سبورت"، أن ميسي ربط استمراره مع برشلونة برحيل رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، في نهاية الموسم، من أجل تجديد ميسي لتعاقده مع البلوجرانا.





وأشارت إلى أن بقاء بارتوميو كرئيس لبرشلونة، سيدفع ليونيل ميسي، لاتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبله برفض تمديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بناديبرشلونة.





وأضافت التقارير، أن بقاء ليونيل ميسي مع برشلونة يعتمد الآن على إدارة الفريق، التي تعرف جيدًا ما عليها القيام به بهدف الحفاظ على خدمات الأسطورة الأرجنتينية لأطول فترة ممكنة.





وكان ليونيل ميسي قد خرج مؤخرًا بتصريحات نارية، عبر حسابه على موقع إنستجرام، ينتقد فيها إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة، إذ حث الدولي الأرجنتيني، أبيدال على تسمية المتخاذلين في برشلونة وتحمل مسؤولياته.