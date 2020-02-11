كلوب يدرس عودة كوتينيو في الميركاتو الصيفي







يدرس الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عودة البرازيلي فليب كوتينيو لاعب بايرن ميونيخ الألماني لصفوف الريدز من جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





كلوب يحدد الأسماء الراحلة عن الريدز



ووفقاً لتقارير صحفية إنجليزية فإن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي يدرس الأسماء التي سيحاول ضمها إلى الفريق الصيف المقبل، للاستمرار في المنافسة محليًا وأوروبيًا.





ويدرك كلوب أن هناك لاعبين على الأرجح سيرحلون في الميركاتو الصيفي المقبل بسبب قلة المشاركة، مثل الإنجليزي آدم لالانا، والسويسري شاكيري.





ليفربول يحدد أولى صفقات الصيف



وذكرت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أن الاعب كاي هافريتز، نجم ليفركوزن الألماني، هو الخيار الأول ليورجن كلوب لتدعيم الفريق الموسم المقبل.





تقارير صحفية تتحدث عن عودة كوتينيو



ووفقًا لوسائل الإعلام البريطانية، فإن المنافسة القوية على كاي ستجعله خيارًا صعبًا لمعظم الأندية، لذلك فقد وضع الألماني يورجن كلوب، البرازيلي فيليب كوتينيو بديلا لنجم ليفركوزن الألماني لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.