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شديد البرودة ورياح خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 06:50 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التفاصيل كالتالي:

القاهرة الكبرى
مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وغائم أحيانًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

الوجه البحري
مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وغائم أحيانًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، غائم على مناطق متفرقة، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، غائم على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء والغردقة
معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

شمال الصعيد
مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وغائم أحيانًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين
معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالأتي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 06 والعظمى 18

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 05 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 06 والعظمى 16

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 1 والعظمى 10

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 06 والعظمى 18

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 05 والعظمى 18

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 06 والعظمى 18

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 07 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 05 والعظمى 19

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 21
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