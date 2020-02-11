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تفاقم أزمة شويكار الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية خاطئة
الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:21 ص
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كشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن خضوع الفنانة القديرة شويكار لعملية جراحية خاطئة في مفصل ساقها الأيمن أجراها لها الطبيب المعالج لها وهو ما نجم عنه تعرض الفنانة القديرة لأزمة صحية كبيرة
وأشارت بعض الأنباء إلى أن الفنانة حتى أنها لا تستطيع السير على قدميها حاليًا، وهو مايعني أن الوضع الصحي للفنانة غير مستقر.
وأفادت ذات الأنباء بأن شويكار، تتلقى الآن جلسات العلاج الطبيعي لتجاوز حالتها الصحية بعد تأزمها.
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